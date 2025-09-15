- 자본
트레이드:
204
이익 거래:
157 (76.96%)
손실 거래:
47 (23.04%)
최고의 거래:
1 204.88 RUB
최악의 거래:
-1 158.06 RUB
총 수익:
19 590.96 RUB (28 141 pips)
총 손실:
-11 210.42 RUB (12 383 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 843.42 RUB)
연속 최대 이익:
1 843.42 RUB (14)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
89.41%
최대 입금량:
40.08%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.01
롱(주식매수):
96 (47.06%)
숏(주식차입매도):
108 (52.94%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
41.08 RUB
평균 이익:
124.78 RUB
평균 손실:
-238.52 RUB
연속 최대 손실:
5 (-1 112.38 RUB)
연속 최대 손실:
-1 553.04 RUB (2)
월별 성장률:
3.23%
연간 예측:
39.24%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
2 091.37 RUB (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.65% (2 091.37 RUB)
자본금별:
11.93% (6 667.23 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|112
|USDJPY.ffx
|49
|USDCHF.ffx
|40
|NZDUSD.ffx
|1
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ffx
|2
|USDJPY.ffx
|91
|USDCHF.ffx
|44
|NZDUSD.ffx
|0
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ffx
|1.4K
|USDJPY.ffx
|12K
|USDCHF.ffx
|2.8K
|NZDUSD.ffx
|19
|GBPUSD.ffx
|90
|USDCAD.ffx
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 204.88 RUB
최악의 거래: -1 158 RUB
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 843.42 RUB
연속 최대 손실: -1 112.38 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
58K
RUB
RUB
19
79%
204
76%
89%
1.74
41.08
RUB
RUB
12%
1:100