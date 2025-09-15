- Прирост
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
145 (75.91%)
Убыточных трейдов:
46 (24.08%)
Лучший трейд:
1 204.88 RUB
Худший трейд:
-1 158.06 RUB
Общая прибыль:
18 461.63 RUB (26 676 pips)
Общий убыток:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 791.11 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 791.11 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
88.41%
Макс. загрузка депозита:
40.08%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.60
Длинных трейдов:
94 (49.21%)
Коротких трейдов:
97 (50.79%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
39.46 RUB
Средняя прибыль:
127.32 RUB
Средний убыток:
-237.50 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 112.38 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 553.04 RUB (2)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.14%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 091.37 RUB (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.65% (2 091.37 RUB)
По эквити:
11.93% (6 667.23 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|103
|USDJPY.ffx
|47
|USDCHF.ffx
|38
|NZDUSD.ffx
|1
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|-3
|USDJPY.ffx
|88
|USDCHF.ffx
|39
|NZDUSD.ffx
|0
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|985
|USDJPY.ffx
|11K
|USDCHF.ffx
|2.6K
|NZDUSD.ffx
|19
|GBPUSD.ffx
|90
|USDCAD.ffx
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
