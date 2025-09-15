СигналыРазделы
VLADIMIR PESKOV

Finam H4

VLADIMIR PESKOV
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
FINAM-Real4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
145 (75.91%)
Убыточных трейдов:
46 (24.08%)
Лучший трейд:
1 204.88 RUB
Худший трейд:
-1 158.06 RUB
Общая прибыль:
18 461.63 RUB (26 676 pips)
Общий убыток:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 791.11 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 791.11 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
88.41%
Макс. загрузка депозита:
40.08%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.60
Длинных трейдов:
94 (49.21%)
Коротких трейдов:
97 (50.79%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
39.46 RUB
Средняя прибыль:
127.32 RUB
Средний убыток:
-237.50 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 112.38 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 553.04 RUB (2)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
19.14%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 091.37 RUB (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.65% (2 091.37 RUB)
По эквити:
11.93% (6 667.23 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 103
USDJPY.ffx 47
USDCHF.ffx 38
NZDUSD.ffx 1
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx -3
USDJPY.ffx 88
USDCHF.ffx 39
NZDUSD.ffx 0
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx 985
USDJPY.ffx 11K
USDCHF.ffx 2.6K
NZDUSD.ffx 19
GBPUSD.ffx 90
USDCAD.ffx 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 204.88 RUB
Худший трейд: -1 158 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 791.11 RUB
Макс. убыток в серии: -1 112.38 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 07:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Finam H4
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
58K
RUB
17
78%
191
75%
88%
1.68
39.46
RUB
12%
1:100
