Señales / MetaTrader 4 / Finam H4
VLADIMIR PESKOV

Finam H4

VLADIMIR PESKOV
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
146 (76.04%)
Transacciones Irrentables:
46 (23.96%)
Mejor transacción:
1 204.88 RUB
Peor transacción:
-1 158.06 RUB
Beneficio Bruto:
18 511.34 RUB (26 734 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 791.11 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 791.11 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
88.41%
Carga máxima del depósito:
40.08%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.63
Transacciones Largas:
94 (48.96%)
Transacciones Cortas:
98 (51.04%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
39.51 RUB
Beneficio medio:
126.79 RUB
Pérdidas medias:
-237.50 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 112.38 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 553.04 RUB (2)
Crecimiento al mes:
4.11%
Pronóstico anual:
49.89%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
2 091.37 RUB (3.65%)
Reducción relativa:
De balance:
3.65% (2 091.37 RUB)
De fondos:
11.93% (6 667.23 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ffx 104
USDJPY.ffx 47
USDCHF.ffx 38
NZDUSD.ffx 1
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ffx -3
USDJPY.ffx 88
USDCHF.ffx 39
NZDUSD.ffx 0
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ffx 1K
USDJPY.ffx 11K
USDCHF.ffx 2.6K
NZDUSD.ffx 19
GBPUSD.ffx 90
USDCAD.ffx 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 204.88 RUB
Peor transacción: -1 158 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 791.11 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 112.38 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 07:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Finam H4
30 USD al mes
15%
0
0
USD
58K
RUB
18
78%
192
76%
88%
1.69
39.51
RUB
12%
1:100
