Signale / MetaTrader 4 / Finam H4
VLADIMIR PESKOV

Finam H4

VLADIMIR PESKOV
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
195
Gewinntrades:
149 (76.41%)
Verlusttrades:
46 (23.59%)
Bester Trade:
1 204.88 RUB
Schlechtester Trade:
-1 158.06 RUB
Bruttoprofit:
18 728.90 RUB (27 112 pips)
Bruttoverlust:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 791.11 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 791.11 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
89.41%
Max deposit load:
40.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.73
Long-Positionen:
94 (48.21%)
Short-Positionen:
101 (51.79%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
40.02 RUB
Durchschnittlicher Profit:
125.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-237.50 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 112.38 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 553.04 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
4.03%
Jahresprognose:
48.88%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
2 091.37 RUB (3.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.65% (2 091.37 RUB)
Kapital:
11.93% (6 667.23 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ffx 106
USDJPY.ffx 48
USDCHF.ffx 38
NZDUSD.ffx 1
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -1
USDJPY.ffx 90
USDCHF.ffx 39
NZDUSD.ffx 0
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 1.1K
USDJPY.ffx 12K
USDCHF.ffx 2.6K
NZDUSD.ffx 19
GBPUSD.ffx 90
USDCAD.ffx 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 204.88 RUB
Schlechtester Trade: -1 158 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 791.11 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 112.38 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 07:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
