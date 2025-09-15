SegnaliSezioni
VLADIMIR PESKOV

Finam H4

VLADIMIR PESKOV
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FINAM-Real4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
22 (81.48%)
Loss Trade:
5 (18.52%)
Best Trade:
648.46 RUB
Worst Trade:
-392.66 RUB
Profitto lordo:
4 281.55 RUB (5 298 pips)
Perdita lorda:
-1 147.95 RUB (1 432 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 500.97 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 500.97 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
52.37%
Massimo carico di deposito:
24.72%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
3.73
Profitto previsto:
116.06 RUB
Profitto medio:
194.62 RUB
Perdita media:
-229.59 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-710.87 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-710.87 RUB (2)
Crescita mensile:
6.27%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
710.87 RUB (1.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.39% (710.87 RUB)
Per equità:
7.72% (3 968.06 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ffx 13
USDCHF.ffx 7
USDJPY.ffx 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ffx 27
USDCHF.ffx 13
USDJPY.ffx 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ffx 1.9K
USDCHF.ffx 665
USDJPY.ffx 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +648.46 RUB
Worst Trade: -393 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 500.97 RUB
Massima perdita consecutiva: -710.87 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
