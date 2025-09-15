- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
146 (76.04%)
Negociações com perda:
46 (23.96%)
Melhor negociação:
1 204.88 RUB
Pior negociação:
-1 158.06 RUB
Lucro bruto:
18 511.34 RUB (26 734 pips)
Perda bruta:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 791.11 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 791.11 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
88.41%
Depósito máximo carregado:
40.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.63
Negociações longas:
94 (48.96%)
Negociações curtas:
98 (51.04%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
39.51 RUB
Lucro médio:
126.79 RUB
Perda média:
-237.50 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 112.38 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 553.04 RUB (2)
Crescimento mensal:
4.11%
Previsão anual:
49.89%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
2 091.37 RUB (3.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.65% (2 091.37 RUB)
Pelo Capital Líquido:
11.93% (6 667.23 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|104
|USDJPY.ffx
|47
|USDCHF.ffx
|38
|NZDUSD.ffx
|1
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ffx
|-3
|USDJPY.ffx
|88
|USDCHF.ffx
|39
|NZDUSD.ffx
|0
|GBPUSD.ffx
|1
|USDCAD.ffx
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ffx
|1K
|USDJPY.ffx
|11K
|USDCHF.ffx
|2.6K
|NZDUSD.ffx
|19
|GBPUSD.ffx
|90
|USDCAD.ffx
|21
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 204.88 RUB
Pior negociação: -1 158 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 791.11 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 112.38 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
