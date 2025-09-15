SinaisSeções
Finam H4

0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
146 (76.04%)
Negociações com perda:
46 (23.96%)
Melhor negociação:
1 204.88 RUB
Pior negociação:
-1 158.06 RUB
Lucro bruto:
18 511.34 RUB (26 734 pips)
Perda bruta:
-10 924.90 RUB (12 008 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 791.11 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 791.11 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
88.41%
Depósito máximo carregado:
40.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.63
Negociações longas:
94 (48.96%)
Negociações curtas:
98 (51.04%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
39.51 RUB
Lucro médio:
126.79 RUB
Perda média:
-237.50 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 112.38 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 553.04 RUB (2)
Crescimento mensal:
4.11%
Previsão anual:
49.89%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
2 091.37 RUB (3.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.65% (2 091.37 RUB)
Pelo Capital Líquido:
11.93% (6 667.23 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ffx 104
USDJPY.ffx 47
USDCHF.ffx 38
NZDUSD.ffx 1
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ffx -3
USDJPY.ffx 88
USDCHF.ffx 39
NZDUSD.ffx 0
GBPUSD.ffx 1
USDCAD.ffx 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ffx 1K
USDJPY.ffx 11K
USDCHF.ffx 2.6K
NZDUSD.ffx 19
GBPUSD.ffx 90
USDCAD.ffx 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 204.88 RUB
Pior negociação: -1 158 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 791.11 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 112.38 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 07:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Finam H4
30 USD por mês
15%
0
0
USD
58K
RUB
18
78%
192
76%
88%
1.69
39.51
RUB
12%
1:100
