- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 189
利益トレード:
4 851 (67.47%)
損失トレード:
2 338 (32.52%)
ベストトレード:
262.08 USD
最悪のトレード:
-197.89 USD
総利益:
35 254.23 USD (1 758 911 pips)
総損失:
-30 006.95 USD (1 551 427 pips)
最大連続の勝ち:
53 (391.20 USD)
最大連続利益:
391.20 USD (53)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
28.53%
最大入金額:
6.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
504
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
3 435 (47.78%)
短いトレード:
3 754 (52.22%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
7.27 USD
平均損失:
-12.83 USD
最大連続の負け:
16 (-821.68 USD)
最大連続損失:
-843.02 USD (11)
月間成長:
7.24%
年間予想:
87.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
191.26 USD
最大の:
2 130.42 USD (14.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.88% (2 130.42 USD)
エクイティによる:
12.13% (1 464.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7189
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|208K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +262.08 USD
最悪のトレード: -198 USD
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +391.20 USD
最大連続損失: -821.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
