Mingze Yang

DP 10000

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 44%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 101
Прибыльных трейдов:
4 787 (67.41%)
Убыточных трейдов:
2 314 (32.59%)
Лучший трейд:
262.08 USD
Худший трейд:
-197.89 USD
Общая прибыль:
34 948.38 USD (1 736 826 pips)
Общий убыток:
-29 897.99 USD (1 541 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (391.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.20 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
28.53%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
579
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
2.37
Длинных трейдов:
3 385 (47.67%)
Коротких трейдов:
3 716 (52.33%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-12.92 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-821.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-843.02 USD (11)
Прирост в месяц:
7.75%
Годовой прогноз:
94.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.26 USD
Максимальная:
2 130.42 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.88% (2 130.42 USD)
По эквити:
12.13% (1 464.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7101
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 196K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +262.08 USD
Худший трейд: -198 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +391.20 USD
Макс. убыток в серии: -821.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.20 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 05:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 03:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DP 10000
99 USD в месяц
44%
0
0
USD
17K
USD
15
0%
7 101
67%
29%
1.16
0.71
USD
14%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.