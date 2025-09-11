- Прирост
Всего трейдов:
7 101
Прибыльных трейдов:
4 787 (67.41%)
Убыточных трейдов:
2 314 (32.59%)
Лучший трейд:
262.08 USD
Худший трейд:
-197.89 USD
Общая прибыль:
34 948.38 USD (1 736 826 pips)
Общий убыток:
-29 897.99 USD (1 541 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (391.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.20 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
28.53%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
579
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
2.37
Длинных трейдов:
3 385 (47.67%)
Коротких трейдов:
3 716 (52.33%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-12.92 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-821.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-843.02 USD (11)
Прирост в месяц:
7.75%
Годовой прогноз:
94.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.26 USD
Максимальная:
2 130.42 USD (14.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.88% (2 130.42 USD)
По эквити:
12.13% (1 464.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7101
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|196K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +262.08 USD
Худший трейд: -198 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +391.20 USD
Макс. убыток в серии: -821.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
