- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7 189
Negociações com lucro:
4 851 (67.47%)
Negociações com perda:
2 338 (32.52%)
Melhor negociação:
262.08 USD
Pior negociação:
-197.89 USD
Lucro bruto:
35 254.23 USD (1 758 911 pips)
Perda bruta:
-30 006.95 USD (1 551 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (391.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.20 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
28.53%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
504
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
3 435 (47.78%)
Negociações curtas:
3 754 (52.22%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
7.27 USD
Perda média:
-12.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-821.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-843.02 USD (11)
Crescimento mensal:
7.24%
Previsão anual:
87.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.26 USD
Máximo:
2 130.42 USD (14.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.88% (2 130.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.13% (1 464.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7189
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|208K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +262.08 USD
Pior negociação: -198 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +391.20 USD
Máxima perda consecutiva: -821.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
16
0%
7 189
67%
29%
1.17
0.73
USD
USD
14%
1:500