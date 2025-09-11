SinaisSeções
Mingze Yang

DP 10000

Mingze Yang
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 189
Negociações com lucro:
4 851 (67.47%)
Negociações com perda:
2 338 (32.52%)
Melhor negociação:
262.08 USD
Pior negociação:
-197.89 USD
Lucro bruto:
35 254.23 USD (1 758 911 pips)
Perda bruta:
-30 006.95 USD (1 551 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (391.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.20 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
28.53%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
504
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
3 435 (47.78%)
Negociações curtas:
3 754 (52.22%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
7.27 USD
Perda média:
-12.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-821.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-843.02 USD (11)
Crescimento mensal:
7.24%
Previsão anual:
87.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.26 USD
Máximo:
2 130.42 USD (14.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.88% (2 130.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.13% (1 464.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7189
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 208K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +262.08 USD
Pior negociação: -198 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +391.20 USD
Máxima perda consecutiva: -821.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.20 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 05:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 03:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
