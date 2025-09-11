- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 114
盈利交易:
4 799 (67.45%)
亏损交易:
2 315 (32.54%)
最好交易:
262.08 USD
最差交易:
-197.89 USD
毛利:
34 991.89 USD (1 741 242 pips)
毛利亏损:
-29 898.95 USD (1 541 320 pips)
最大连续赢利:
53 (391.20 USD)
最大连续盈利:
391.20 USD (53)
夏普比率:
0.05
交易活动:
28.53%
最大入金加载:
6.59%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
467
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
2.39
长期交易:
3 398 (47.76%)
短期交易:
3 716 (52.24%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
7.29 USD
平均损失:
-12.92 USD
最大连续失误:
16 (-821.68 USD)
最大连续亏损:
-843.02 USD (11)
每月增长:
6.94%
年度预测:
84.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
191.26 USD
最大值:
2 130.42 USD (14.08%)
相对跌幅:
结余:
13.88% (2 130.42 USD)
净值:
12.13% (1 464.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7114
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|200K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
