- 자본
- 축소
트레이드:
8 293
이익 거래:
5 607 (67.61%)
손실 거래:
2 686 (32.39%)
최고의 거래:
315.52 USD
최악의 거래:
-263.20 USD
총 수익:
38 975.80 USD (1 996 381 pips)
총 손실:
-33 555.51 USD (1 771 938 pips)
연속 최대 이익:
53 (391.20 USD)
연속 최대 이익:
391.20 USD (53)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
27.52%
최대 입금량:
6.59%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
438
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
2.54
롱(주식매수):
3 965 (47.81%)
숏(주식차입매도):
4 328 (52.19%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
6.95 USD
평균 손실:
-12.49 USD
연속 최대 손실:
37 (-733.04 USD)
연속 최대 손실:
-843.02 USD (11)
월별 성장률:
4.06%
연간 예측:
49.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
191.26 USD
최대한의:
2 130.42 USD (14.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.88% (2 130.42 USD)
자본금별:
12.13% (1 464.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8293
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|225K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +315.52 USD
최악의 거래: -263 USD
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +391.20 USD
연속 최대 손실: -733.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
48%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
17
0%
8 293
67%
28%
1.16
0.65
USD
USD
14%
1:500