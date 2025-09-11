SignaleKategorien
Mingze Yang

DP 10000

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 417
Gewinntrades:
4 996 (67.35%)
Verlusttrades:
2 421 (32.64%)
Bester Trade:
262.08 USD
Schlechtester Trade:
-197.89 USD
Bruttoprofit:
35 911.93 USD (1 808 057 pips)
Bruttoverlust:
-30 854.43 USD (1 613 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (391.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
391.20 USD (53)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
28.53%
Max deposit load:
6.59%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
701
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
3 582 (48.29%)
Short-Positionen:
3 835 (51.71%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-733.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-843.02 USD (11)
Wachstum pro Monat :
5.95%
Jahresprognose:
72.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
191.26 USD
Maximaler:
2 130.42 USD (14.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.88% (2 130.42 USD)
Kapital:
12.13% (1 464.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 7417
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 195K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +262.08 USD
Schlechtester Trade: -198 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +391.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -733.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.20 06:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 14:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 10:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 05:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 03:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
