Mingze Yang

DP 10000

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 46%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 189
Transacciones Rentables:
4 851 (67.47%)
Transacciones Irrentables:
2 338 (32.52%)
Mejor transacción:
262.08 USD
Peor transacción:
-197.89 USD
Beneficio Bruto:
35 254.23 USD (1 758 911 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 006.95 USD (1 551 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (391.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.20 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
28.53%
Carga máxima del depósito:
6.59%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
504
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
3 435 (47.78%)
Transacciones Cortas:
3 754 (52.22%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
7.27 USD
Pérdidas medias:
-12.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-821.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-843.02 USD (11)
Crecimiento al mes:
7.24%
Pronóstico anual:
87.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
191.26 USD
Máxima:
2 130.42 USD (14.08%)
Reducción relativa:
De balance:
13.88% (2 130.42 USD)
De fondos:
12.13% (1 464.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7189
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 208K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +262.08 USD
Peor transacción: -198 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +391.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -821.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

