- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
469
利益トレード:
308 (65.67%)
損失トレード:
161 (34.33%)
ベストトレード:
900.60 USD
最悪のトレード:
-543.94 USD
総利益:
31 699.30 USD (241 901 pips)
総損失:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 616.55 USD)
最大連続利益:
2 114.11 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
27.92%
最大入金額:
33.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.53
長いトレード:
439 (93.60%)
短いトレード:
30 (6.40%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
13.22 USD
平均利益:
102.92 USD
平均損失:
-158.39 USD
最大連続の負け:
8 (-996.47 USD)
最大連続損失:
-1 594.57 USD (5)
月間成長:
0.72%
年間予想:
8.78%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.20 USD
最大の:
4 063.30 USD (3.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.85% (4 063.30 USD)
エクイティによる:
0.95% (1 002.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +900.60 USD
最悪のトレード: -544 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 616.55 USD
最大連続損失: -996.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
16
98%
469
65%
28%
1.24
13.22
USD
USD
4%
1:200