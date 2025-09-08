シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Calibre Hedge Capital
Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
469
利益トレード:
308 (65.67%)
損失トレード:
161 (34.33%)
ベストトレード:
900.60 USD
最悪のトレード:
-543.94 USD
総利益:
31 699.30 USD (241 901 pips)
総損失:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 616.55 USD)
最大連続利益:
2 114.11 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
27.92%
最大入金額:
33.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.53
長いトレード:
439 (93.60%)
短いトレード:
30 (6.40%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
13.22 USD
平均利益:
102.92 USD
平均損失:
-158.39 USD
最大連続の負け:
8 (-996.47 USD)
最大連続損失:
-1 594.57 USD (5)
月間成長:
0.72%
年間予想:
8.78%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.20 USD
最大の:
4 063.30 USD (3.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.85% (4 063.30 USD)
エクイティによる:
0.95% (1 002.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +900.60 USD
最悪のトレード: -544 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 616.55 USD
最大連続損失: -996.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
レビューなし
