- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
460
盈利交易:
302 (65.65%)
亏损交易:
158 (34.35%)
最好交易:
900.60 USD
最差交易:
-543.94 USD
毛利:
30 909.44 USD (237 819 pips)
毛利亏损:
-24 615.34 USD (196 252 pips)
最大连续赢利:
18 (1 616.55 USD)
最大连续盈利:
2 114.11 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
27.92%
最大入金加载:
33.01%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.55
长期交易:
430 (93.48%)
短期交易:
30 (6.52%)
利润因子:
1.26
预期回报:
13.68 USD
平均利润:
102.35 USD
平均损失:
-155.79 USD
最大连续失误:
8 (-996.47 USD)
最大连续亏损:
-1 594.57 USD (5)
每月增长:
0.81%
年度预测:
9.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
309.20 USD
最大值:
4 063.30 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
3.85% (4 063.30 USD)
净值:
0.95% (1 002.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|460
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +900.60 USD
最差交易: -544 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 616.55 USD
最大连续亏损: -996.47 USD
