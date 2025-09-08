信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Calibre Hedge Capital
Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 6%
Darwinex-Live-2
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
460
盈利交易:
302 (65.65%)
亏损交易:
158 (34.35%)
最好交易:
900.60 USD
最差交易:
-543.94 USD
毛利:
30 909.44 USD (237 819 pips)
毛利亏损:
-24 615.34 USD (196 252 pips)
最大连续赢利:
18 (1 616.55 USD)
最大连续盈利:
2 114.11 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
27.92%
最大入金加载:
33.01%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.55
长期交易:
430 (93.48%)
短期交易:
30 (6.52%)
利润因子:
1.26
预期回报:
13.68 USD
平均利润:
102.35 USD
平均损失:
-155.79 USD
最大连续失误:
8 (-996.47 USD)
最大连续亏损:
-1 594.57 USD (5)
每月增长:
0.81%
年度预测:
9.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
309.20 USD
最大值:
4 063.30 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
3.85% (4 063.30 USD)
净值:
0.95% (1 002.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 460
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +900.60 USD
最差交易: -544 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 616.55 USD
最大连续亏损: -996.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Telegram -> @Mr_PINGG
没有评论
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 01:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 23:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Calibre Hedge Capital
每月30 USD
6%
0
0
USD
106K
USD
16
98%
460
65%
28%
1.25
13.68
USD
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载