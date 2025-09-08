СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Calibre Hedge Capital
Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
302 (65.93%)
Убыточных трейдов:
156 (34.06%)
Лучший трейд:
900.60 USD
Худший трейд:
-543.94 USD
Общая прибыль:
30 909.44 USD (237 819 pips)
Общий убыток:
-24 330.32 USD (193 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 616.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 114.11 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
27.92%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
428 (93.45%)
Коротких трейдов:
30 (6.55%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
14.36 USD
Средняя прибыль:
102.35 USD
Средний убыток:
-155.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-996.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 594.57 USD (5)
Прирост в месяц:
1.09%
Годовой прогноз:
13.17%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.20 USD
Максимальная:
4 063.30 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (4 063.30 USD)
По эквити:
0.95% (1 002.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +900.60 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 616.55 USD
Макс. убыток в серии: -996.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Telegram -> @Mr_PINGG
Нет отзывов
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 01:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 23:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Calibre Hedge Capital
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
107K
USD
16
98%
458
65%
28%
1.27
14.36
USD
4%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.