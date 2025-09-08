- Прирост
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
302 (65.93%)
Убыточных трейдов:
156 (34.06%)
Лучший трейд:
900.60 USD
Худший трейд:
-543.94 USD
Общая прибыль:
30 909.44 USD (237 819 pips)
Общий убыток:
-24 330.32 USD (193 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 616.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 114.11 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
27.92%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
428 (93.45%)
Коротких трейдов:
30 (6.55%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
14.36 USD
Средняя прибыль:
102.35 USD
Средний убыток:
-155.96 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-996.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 594.57 USD (5)
Прирост в месяц:
1.09%
Годовой прогноз:
13.17%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.20 USD
Максимальная:
4 063.30 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (4 063.30 USD)
По эквити:
0.95% (1 002.02 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +900.60 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 616.55 USD
Макс. убыток в серии: -996.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
Нет отзывов
