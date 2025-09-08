- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
52 (69.33%)
Loss Trade:
23 (30.67%)
Best Trade:
293.56 USD
Worst Trade:
-543.94 USD
Profitto lordo:
4 453.12 USD (32 273 pips)
Perdita lorda:
-3 851.76 USD (23 798 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 616.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 616.55 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
29.49%
Massimo carico di deposito:
18.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
67 (89.33%)
Short Trade:
8 (10.67%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
8.02 USD
Profitto medio:
85.64 USD
Perdita media:
-167.47 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-667.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.30 USD (3)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.20 USD
Massimale:
1 354.16 USD (1.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.33% (1 354.16 USD)
Per equità:
0.71% (715.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|601
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.56 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 616.55 USD
Massima perdita consecutiva: -667.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
