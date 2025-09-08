- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
476
Gewinntrades:
309 (64.91%)
Verlusttrades:
167 (35.08%)
Bester Trade:
900.60 USD
Schlechtester Trade:
-543.94 USD
Bruttoprofit:
31 842.79 USD (243 436 pips)
Bruttoverlust:
-27 601.51 USD (212 727 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 616.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 114.11 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
27.92%
Max deposit load:
33.01%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
446 (93.70%)
Short-Positionen:
30 (6.30%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
8.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
103.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-996.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 100.13 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.13%
Jahresprognose:
-13.74%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.20 USD
Maximaler:
4 063.30 USD (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.85% (4 063.30 USD)
Kapital:
0.95% (1 002.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +900.60 USD
Schlechtester Trade: -544 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 616.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -996.47 USD
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
