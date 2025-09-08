SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Calibre Hedge Capital
Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
476
Gewinntrades:
309 (64.91%)
Verlusttrades:
167 (35.08%)
Bester Trade:
900.60 USD
Schlechtester Trade:
-543.94 USD
Bruttoprofit:
31 842.79 USD (243 436 pips)
Bruttoverlust:
-27 601.51 USD (212 727 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 616.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 114.11 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
27.92%
Max deposit load:
33.01%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
446 (93.70%)
Short-Positionen:
30 (6.30%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
8.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
103.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-996.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 100.13 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.13%
Jahresprognose:
-13.74%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.20 USD
Maximaler:
4 063.30 USD (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.85% (4 063.30 USD)
Kapital:
0.95% (1 002.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +900.60 USD
Schlechtester Trade: -544 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 616.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -996.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
Keine Bewertungen
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 01:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 23:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.