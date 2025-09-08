- Crescimento
Negociações:
469
Negociações com lucro:
308 (65.67%)
Negociações com perda:
161 (34.33%)
Melhor negociação:
900.60 USD
Pior negociação:
-543.94 USD
Lucro bruto:
31 699.30 USD (241 901 pips)
Perda bruta:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 616.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 114.11 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
27.92%
Depósito máximo carregado:
33.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.53
Negociações longas:
439 (93.60%)
Negociações curtas:
30 (6.40%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
13.22 USD
Lucro médio:
102.92 USD
Perda média:
-158.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-996.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 594.57 USD (5)
Crescimento mensal:
0.72%
Previsão anual:
8.78%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.20 USD
Máximo:
4 063.30 USD (3.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.85% (4 063.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.95% (1 002.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
Sem comentários
