Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
469
Negociações com lucro:
308 (65.67%)
Negociações com perda:
161 (34.33%)
Melhor negociação:
900.60 USD
Pior negociação:
-543.94 USD
Lucro bruto:
31 699.30 USD (241 901 pips)
Perda bruta:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 616.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 114.11 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
27.92%
Depósito máximo carregado:
33.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.53
Negociações longas:
439 (93.60%)
Negociações curtas:
30 (6.40%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
13.22 USD
Lucro médio:
102.92 USD
Perda média:
-158.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-996.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 594.57 USD (5)
Crescimento mensal:
0.72%
Previsão anual:
8.78%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.20 USD
Máximo:
4 063.30 USD (3.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.85% (4 063.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.95% (1 002.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +900.60 USD
Pior negociação: -544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 616.55 USD
Máxima perda consecutiva: -996.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
Sem comentários
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 01:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 23:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
