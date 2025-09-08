SeñalesSecciones
Satria Adji Prakoso

Calibre Hedge Capital

Satria Adji Prakoso
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
308 (65.67%)
Transacciones Irrentables:
161 (34.33%)
Mejor transacción:
900.60 USD
Peor transacción:
-543.94 USD
Beneficio Bruto:
31 699.30 USD (241 901 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 616.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 114.11 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
27.92%
Carga máxima del depósito:
33.01%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.53
Transacciones Largas:
439 (93.60%)
Transacciones Cortas:
30 (6.40%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
13.22 USD
Beneficio medio:
102.92 USD
Pérdidas medias:
-158.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-996.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 594.57 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.78%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
309.20 USD
Máxima:
4 063.30 USD (3.85%)
Reducción relativa:
De balance:
3.85% (4 063.30 USD)
De fondos:
0.95% (1 002.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +900.60 USD
Peor transacción: -544 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 616.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -996.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Telegram -> @Mr_PINGG
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 01:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 17:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 01:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 23:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.