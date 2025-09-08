- Incremento
Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
308 (65.67%)
Transacciones Irrentables:
161 (34.33%)
Mejor transacción:
900.60 USD
Peor transacción:
-543.94 USD
Beneficio Bruto:
31 699.30 USD (241 901 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 501.38 USD (201 458 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 616.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 114.11 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
27.92%
Carga máxima del depósito:
33.01%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.53
Transacciones Largas:
439 (93.60%)
Transacciones Cortas:
30 (6.40%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
13.22 USD
Beneficio medio:
102.92 USD
Pérdidas medias:
-158.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-996.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 594.57 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.78%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
309.20 USD
Máxima:
4 063.30 USD (3.85%)
Reducción relativa:
De balance:
3.85% (4 063.30 USD)
De fondos:
0.95% (1 002.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +900.60 USD
Peor transacción: -544 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 616.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -996.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
