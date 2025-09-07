- 成長
トレード:
79
利益トレード:
65 (82.27%)
損失トレード:
14 (17.72%)
ベストトレード:
13.87 USD
最悪のトレード:
-17.26 USD
総利益:
184.69 USD (18 438 pips)
総損失:
-151.24 USD (15 119 pips)
最大連続の勝ち:
20 (54.50 USD)
最大連続利益:
54.50 USD (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
0.61%
最大入金額:
23.61%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
65 (82.28%)
短いトレード:
14 (17.72%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
2.84 USD
平均損失:
-10.80 USD
最大連続の負け:
2 (-31.34 USD)
最大連続損失:
-31.34 USD (2)
月間成長:
29.39%
年間予想:
356.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.03 USD
最大の:
74.17 USD (50.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.80% (74.17 USD)
エクイティによる:
23.37% (11.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +13.87 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +54.50 USD
最大連続損失: -31.34 USD
