Agus Wahyu Pratomo

BreakZone HFM 3

Agus Wahyu Pratomo
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
65 (82.27%)
Negociações com perda:
14 (17.72%)
Melhor negociação:
13.87 USD
Pior negociação:
-17.26 USD
Lucro bruto:
184.69 USD (18 438 pips)
Perda bruta:
-151.24 USD (15 119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (54.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.50 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.61%
Depósito máximo carregado:
23.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
65 (82.28%)
Negociações curtas:
14 (17.72%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
2.84 USD
Perda média:
-10.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-31.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.34 USD (2)
Crescimento mensal:
29.39%
Previsão anual:
356.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.03 USD
Máximo:
74.17 USD (50.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.80% (74.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.37% (11.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.87 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +54.50 USD
Máxima perda consecutiva: -31.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 22:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
