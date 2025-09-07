- Crescimento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
65 (82.27%)
Negociações com perda:
14 (17.72%)
Melhor negociação:
13.87 USD
Pior negociação:
-17.26 USD
Lucro bruto:
184.69 USD (18 438 pips)
Perda bruta:
-151.24 USD (15 119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (54.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.50 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.61%
Depósito máximo carregado:
23.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
65 (82.28%)
Negociações curtas:
14 (17.72%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
2.84 USD
Perda média:
-10.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-31.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.34 USD (2)
Crescimento mensal:
29.39%
Previsão anual:
356.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.03 USD
Máximo:
74.17 USD (50.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.80% (74.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.37% (11.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.87 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +54.50 USD
Máxima perda consecutiva: -31.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
18
100%
79
82%
1%
1.22
0.42
USD
USD
67%
1:500