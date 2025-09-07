- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
65 (82.27%)
亏损交易:
14 (17.72%)
最好交易:
13.87 USD
最差交易:
-17.26 USD
毛利:
184.69 USD (18 438 pips)
毛利亏损:
-151.24 USD (15 119 pips)
最大连续赢利:
20 (54.50 USD)
最大连续盈利:
54.50 USD (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.61%
最大入金加载:
23.61%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.45
长期交易:
65 (82.28%)
短期交易:
14 (17.72%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
2.84 USD
平均损失:
-10.80 USD
最大连续失误:
2 (-31.34 USD)
最大连续亏损:
-31.34 USD (2)
每月增长:
34.62%
年度预测:
420.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.03 USD
最大值:
74.17 USD (50.75%)
相对跌幅:
结余:
66.80% (74.17 USD)
净值:
23.37% (11.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.87 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +54.50 USD
最大连续亏损: -31.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
