- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
69 (81.17%)
손실 거래:
16 (18.82%)
최고의 거래:
13.87 USD
최악의 거래:
-17.26 USD
총 수익:
195.90 USD (19 558 pips)
총 손실:
-167.56 USD (16 750 pips)
연속 최대 이익:
20 (54.50 USD)
연속 최대 이익:
54.50 USD (20)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
0.61%
최대 입금량:
23.61%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
68 (80.00%)
숏(주식차입매도):
17 (20.00%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
2.84 USD
평균 손실:
-10.47 USD
연속 최대 손실:
2 (-31.34 USD)
연속 최대 손실:
-31.34 USD (2)
월별 성장률:
26.74%
연간 예측:
324.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.03 USD
최대한의:
74.17 USD (50.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.80% (74.17 USD)
자본금별:
23.37% (11.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.87 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +54.50 USD
연속 최대 손실: -31.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
