Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
64 (82.05%)
Убыточных трейдов:
14 (17.95%)
Лучший трейд:
13.87 USD
Худший трейд:
-17.26 USD
Общая прибыль:
181.24 USD (18 094 pips)
Общий убыток:
-151.24 USD (15 119 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (54.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.50 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.61%
Макс. загрузка депозита:
23.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
64 (82.05%)
Коротких трейдов:
14 (17.95%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-10.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-31.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.34 USD (2)
Прирост в месяц:
34.04%
Годовой прогноз:
413.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.03 USD
Максимальная:
74.17 USD (50.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.80% (74.17 USD)
По эквити:
23.37% (11.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|30
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +13.87 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +54.50 USD
Макс. убыток в серии: -31.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
