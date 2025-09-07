СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BreakZone HFM 3
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone HFM 3

Agus Wahyu Pratomo
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
64 (82.05%)
Убыточных трейдов:
14 (17.95%)
Лучший трейд:
13.87 USD
Худший трейд:
-17.26 USD
Общая прибыль:
181.24 USD (18 094 pips)
Общий убыток:
-151.24 USD (15 119 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (54.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.50 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.61%
Макс. загрузка депозита:
23.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
64 (82.05%)
Коротких трейдов:
14 (17.95%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-10.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-31.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.34 USD (2)
Прирост в месяц:
34.04%
Годовой прогноз:
413.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.03 USD
Максимальная:
74.17 USD (50.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.80% (74.17 USD)
По эквити:
23.37% (11.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 30
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.87 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +54.50 USD
Макс. убыток в серии: -31.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 22:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BreakZone HFM 3
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
95
USD
18
100%
78
82%
1%
1.19
0.38
USD
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.