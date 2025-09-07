SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BreakZone HFM 3
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone HFM 3

Agus Wahyu Pratomo
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 37%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
65 (82.27%)
Transacciones Irrentables:
14 (17.72%)
Mejor transacción:
13.87 USD
Peor transacción:
-17.26 USD
Beneficio Bruto:
184.69 USD (18 438 pips)
Pérdidas Brutas:
-151.24 USD (15 119 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (54.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.61%
Carga máxima del depósito:
23.61%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
65 (82.28%)
Transacciones Cortas:
14 (17.72%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
2.84 USD
Pérdidas medias:
-10.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-31.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.34 USD (2)
Crecimiento al mes:
29.39%
Pronóstico anual:
356.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.03 USD
Máxima:
74.17 USD (50.75%)
Reducción relativa:
De balance:
66.80% (74.17 USD)
De fondos:
23.37% (11.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.87 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +54.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 22:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BreakZone HFM 3
30 USD al mes
37%
0
0
USD
98
USD
18
100%
79
82%
1%
1.22
0.42
USD
67%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.