SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BreakZone HFM 3
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone HFM 3

Agus Wahyu Pratomo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
66 (81.48%)
Verlusttrades:
15 (18.52%)
Bester Trade:
13.87 USD
Schlechtester Trade:
-17.26 USD
Bruttoprofit:
186.87 USD (18 656 pips)
Bruttoverlust:
-166.74 USD (16 669 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (54.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.50 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
0.61%
Max deposit load:
23.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
0.27
Long-Positionen:
65 (80.25%)
Short-Positionen:
16 (19.75%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-31.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.44%
Jahresprognose:
223.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.03 USD
Maximaler:
74.17 USD (50.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.80% (74.17 USD)
Kapital:
23.37% (11.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.87 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 22:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 00:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BreakZone HFM 3
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
85
USD
18
100%
81
81%
1%
1.12
0.25
USD
67%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.