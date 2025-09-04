- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
643
利益トレード:
407 (63.29%)
損失トレード:
236 (36.70%)
ベストトレード:
33.49 USD
最悪のトレード:
-16.57 USD
総利益:
2 575.77 USD (259 896 pips)
総損失:
-2 271.35 USD (225 610 pips)
最大連続の勝ち:
15 (68.15 USD)
最大連続利益:
94.63 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
28.47%
最大入金額:
7.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
598 (93.00%)
短いトレード:
45 (7.00%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
6.33 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
6 (-57.56 USD)
最大連続損失:
-57.56 USD (6)
月間成長:
21.36%
年間予想:
259.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.26 USD
最大の:
242.00 USD (29.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.51% (242.00 USD)
エクイティによる:
6.58% (13.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|643
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|304
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.49 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +68.15 USD
最大連続損失: -57.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
88%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
17
100%
643
63%
28%
1.13
0.47
USD
USD
55%
1:500