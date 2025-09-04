シグナルセクション
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 88%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
643
利益トレード:
407 (63.29%)
損失トレード:
236 (36.70%)
ベストトレード:
33.49 USD
最悪のトレード:
-16.57 USD
総利益:
2 575.77 USD (259 896 pips)
総損失:
-2 271.35 USD (225 610 pips)
最大連続の勝ち:
15 (68.15 USD)
最大連続利益:
94.63 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
28.47%
最大入金額:
7.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
598 (93.00%)
短いトレード:
45 (7.00%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
6.33 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
6 (-57.56 USD)
最大連続損失:
-57.56 USD (6)
月間成長:
21.36%
年間予想:
259.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.26 USD
最大の:
242.00 USD (29.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.51% (242.00 USD)
エクイティによる:
6.58% (13.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-ECN 643
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-ECN 304
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-ECN 34K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.49 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +68.15 USD
最大連続損失: -57.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
