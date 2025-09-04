- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
643
Negociações com lucro:
407 (63.29%)
Negociações com perda:
236 (36.70%)
Melhor negociação:
33.49 USD
Pior negociação:
-16.57 USD
Lucro bruto:
2 575.77 USD (259 896 pips)
Perda bruta:
-2 271.35 USD (225 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (68.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.63 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
28.47%
Depósito máximo carregado:
7.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
598 (93.00%)
Negociações curtas:
45 (7.00%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
6.33 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-57.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.56 USD (6)
Crescimento mensal:
21.36%
Previsão anual:
259.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.26 USD
Máximo:
242.00 USD (29.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.51% (242.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (13.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|643
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|304
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.49 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +68.15 USD
Máxima perda consecutiva: -57.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
88%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
17
100%
643
63%
28%
1.13
0.47
USD
USD
55%
1:500