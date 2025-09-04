SinaisSeções
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
643
Negociações com lucro:
407 (63.29%)
Negociações com perda:
236 (36.70%)
Melhor negociação:
33.49 USD
Pior negociação:
-16.57 USD
Lucro bruto:
2 575.77 USD (259 896 pips)
Perda bruta:
-2 271.35 USD (225 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (68.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.63 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
28.47%
Depósito máximo carregado:
7.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
598 (93.00%)
Negociações curtas:
45 (7.00%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
6.33 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-57.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.56 USD (6)
Crescimento mensal:
21.36%
Previsão anual:
259.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.26 USD
Máximo:
242.00 USD (29.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.51% (242.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (13.93 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
