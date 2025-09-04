SignaleKategorien
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 80%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
644
Gewinntrades:
407 (63.19%)
Verlusttrades:
237 (36.80%)
Bester Trade:
33.49 USD
Schlechtester Trade:
-16.57 USD
Bruttoprofit:
2 575.77 USD (259 896 pips)
Bruttoverlust:
-2 284.01 USD (226 870 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (68.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.63 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
28.47%
Max deposit load:
7.60%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
599 (93.01%)
Short-Positionen:
45 (6.99%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-57.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.56 USD (6)
Wachstum pro Monat :
32.49%
Jahresprognose:
394.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.26 USD
Maximaler:
242.00 USD (29.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.51% (242.00 USD)
Kapital:
6.58% (13.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 644
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 292
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.49 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
