- 자본
- 축소
트레이드:
658
이익 거래:
416 (63.22%)
손실 거래:
242 (36.78%)
최고의 거래:
33.49 USD
최악의 거래:
-16.57 USD
총 수익:
2 628.28 USD (265 195 pips)
총 손실:
-2 335.57 USD (231 994 pips)
연속 최대 이익:
15 (68.15 USD)
연속 최대 이익:
94.63 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
25.98%
최대 입금량:
7.60%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.21
롱(주식매수):
613 (93.16%)
숏(주식차입매도):
45 (6.84%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
6.32 USD
평균 손실:
-9.65 USD
연속 최대 손실:
6 (-57.56 USD)
연속 최대 손실:
-57.56 USD (6)
월별 성장률:
32.30%
연간 예측:
391.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.26 USD
최대한의:
242.00 USD (29.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.51% (242.00 USD)
자본금별:
6.58% (13.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|658
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|293
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.49 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +68.15 USD
연속 최대 손실: -57.56 USD
