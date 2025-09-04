시그널섹션
PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 81%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
658
이익 거래:
416 (63.22%)
손실 거래:
242 (36.78%)
최고의 거래:
33.49 USD
최악의 거래:
-16.57 USD
총 수익:
2 628.28 USD (265 195 pips)
총 손실:
-2 335.57 USD (231 994 pips)
연속 최대 이익:
15 (68.15 USD)
연속 최대 이익:
94.63 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
25.98%
최대 입금량:
7.60%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.21
롱(주식매수):
613 (93.16%)
숏(주식차입매도):
45 (6.84%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
6.32 USD
평균 손실:
-9.65 USD
연속 최대 손실:
6 (-57.56 USD)
연속 최대 손실:
-57.56 USD (6)
월별 성장률:
32.30%
연간 예측:
391.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.26 USD
최대한의:
242.00 USD (29.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.51% (242.00 USD)
자본금별:
6.58% (13.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-ECN 658
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-ECN 293
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-ECN 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +33.49 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +68.15 USD
연속 최대 손실: -57.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
