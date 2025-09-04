信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PANTHER X GODMODE VT MARKET
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 92%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
638
盈利交易:
404 (63.32%)
亏损交易:
234 (36.68%)
最好交易:
33.49 USD
最差交易:
-16.57 USD
毛利:
2 557.48 USD (258 050 pips)
毛利亏损:
-2 246.22 USD (223 109 pips)
最大连续赢利:
15 (68.15 USD)
最大连续盈利:
94.63 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
28.47%
最大入金加载:
7.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.29
长期交易:
593 (92.95%)
短期交易:
45 (7.05%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
6.33 USD
平均损失:
-9.60 USD
最大连续失误:
6 (-57.56 USD)
最大连续亏损:
-57.56 USD (6)
每月增长:
16.57%
年度预测:
201.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.26 USD
最大值:
242.00 USD (29.54%)
相对跌幅:
结余:
54.51% (242.00 USD)
净值:
6.58% (13.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-ECN 638
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-ECN 311
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-ECN 35K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.49 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +68.15 USD
最大连续亏损: -57.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
