- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
638
盈利交易:
404 (63.32%)
亏损交易:
234 (36.68%)
最好交易:
33.49 USD
最差交易:
-16.57 USD
毛利:
2 557.48 USD (258 050 pips)
毛利亏损:
-2 246.22 USD (223 109 pips)
最大连续赢利:
15 (68.15 USD)
最大连续盈利:
94.63 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
28.47%
最大入金加载:
7.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.29
长期交易:
593 (92.95%)
短期交易:
45 (7.05%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
6.33 USD
平均损失:
-9.60 USD
最大连续失误:
6 (-57.56 USD)
最大连续亏损:
-57.56 USD (6)
每月增长:
16.57%
年度预测:
201.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.26 USD
最大值:
242.00 USD (29.54%)
相对跌幅:
结余:
54.51% (242.00 USD)
净值:
6.58% (13.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|638
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|311
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.49 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +68.15 USD
最大连续亏损: -57.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
92%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
17
100%
638
63%
28%
1.13
0.49
USD
USD
55%
1:500