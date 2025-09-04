СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PANTHER X GODMODE VT MARKET
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 96%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
403 (63.36%)
Убыточных трейдов:
233 (36.64%)
Лучший трейд:
33.49 USD
Худший трейд:
-16.57 USD
Общая прибыль:
2 551.54 USD (257 450 pips)
Общий убыток:
-2 233.88 USD (221 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (68.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.63 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.47%
Макс. загрузка депозита:
7.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
591 (92.92%)
Коротких трейдов:
45 (7.08%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
6.33 USD
Средний убыток:
-9.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-57.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.56 USD (6)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.26 USD
Максимальная:
242.00 USD (29.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.51% (242.00 USD)
По эквити:
6.58% (13.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 636
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 318
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 36K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.49 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +68.15 USD
Макс. убыток в серии: -57.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.