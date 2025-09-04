- Прирост
Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
403 (63.36%)
Убыточных трейдов:
233 (36.64%)
Лучший трейд:
33.49 USD
Худший трейд:
-16.57 USD
Общая прибыль:
2 551.54 USD (257 450 pips)
Общий убыток:
-2 233.88 USD (221 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (68.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.63 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.47%
Макс. загрузка депозита:
7.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
591 (92.92%)
Коротких трейдов:
45 (7.08%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
6.33 USD
Средний убыток:
-9.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-57.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.56 USD (6)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.26 USD
Максимальная:
242.00 USD (29.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.51% (242.00 USD)
По эквити:
6.58% (13.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|636
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|318
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|36K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +33.49 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +68.15 USD
Макс. убыток в серии: -57.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
