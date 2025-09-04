SeñalesSecciones
PANTHER X GODMODE VT MARKET
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE VT MARKET

Nuttawud Arunsamran
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 88%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
643
Transacciones Rentables:
407 (63.29%)
Transacciones Irrentables:
236 (36.70%)
Mejor transacción:
33.49 USD
Peor transacción:
-16.57 USD
Beneficio Bruto:
2 575.77 USD (259 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 271.35 USD (225 610 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (68.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
28.47%
Carga máxima del depósito:
7.60%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
598 (93.00%)
Transacciones Cortas:
45 (7.00%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
6.33 USD
Pérdidas medias:
-9.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-57.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.56 USD (6)
Crecimiento al mes:
21.36%
Pronóstico anual:
259.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.26 USD
Máxima:
242.00 USD (29.54%)
Reducción relativa:
De balance:
54.51% (242.00 USD)
De fondos:
6.58% (13.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 643
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 304
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 34K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.49 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +68.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 23:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 21:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
