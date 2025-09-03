- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
74 (46.54%)
損失トレード:
85 (53.46%)
ベストトレード:
50.01 USD
最悪のトレード:
-51.15 USD
総利益:
2 563.23 USD (274 784 pips)
総損失:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
最大連続の勝ち:
17 (698.42 USD)
最大連続利益:
698.42 USD (17)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
71.91%
最大入金額:
3.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
128 (80.50%)
短いトレード:
31 (19.50%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
34.64 USD
平均損失:
-29.45 USD
最大連続の負け:
11 (-366.49 USD)
最大連続損失:
-366.49 USD (11)
月間成長:
-6.86%
年間予想:
-83.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
319.49 USD
最大の:
1 186.97 USD (56.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.70% (1 186.97 USD)
エクイティによる:
10.24% (91.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|134
|USDJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|EURNZD_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|USDCHF_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-155
|USDJPY_MRG
|38
|CHFJPY_MRG
|36
|GBPJPY_MRG
|49
|EURNZD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|32
|AUDJPY_MRG
|26
|CADJPY_MRG
|28
|USDCAD_MRG
|-9
|NZDUSD_MRG
|-15
|USDCHF_MRG
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-13K
|USDJPY_MRG
|6.2K
|CHFJPY_MRG
|6.3K
|GBPJPY_MRG
|7.9K
|EURNZD_MRG
|1.8K
|EURJPY_MRG
|5.2K
|AUDJPY_MRG
|4.3K
|CADJPY_MRG
|4.6K
|USDCAD_MRG
|-1.3K
|NZDUSD_MRG
|-1.5K
|USDCHF_MRG
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.01 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +698.42 USD
最大連続損失: -366.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
28%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
17
0%
159
46%
72%
1.02
0.38
USD
USD
30%
1:500