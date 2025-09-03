シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Brahmastra
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
74 (46.54%)
損失トレード:
85 (53.46%)
ベストトレード:
50.01 USD
最悪のトレード:
-51.15 USD
総利益:
2 563.23 USD (274 784 pips)
総損失:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
最大連続の勝ち:
17 (698.42 USD)
最大連続利益:
698.42 USD (17)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
71.91%
最大入金額:
3.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
128 (80.50%)
短いトレード:
31 (19.50%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
34.64 USD
平均損失:
-29.45 USD
最大連続の負け:
11 (-366.49 USD)
最大連続損失:
-366.49 USD (11)
月間成長:
-6.86%
年間予想:
-83.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
319.49 USD
最大の:
1 186.97 USD (56.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.70% (1 186.97 USD)
エクイティによる:
10.24% (91.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 134
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG -155
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG -13K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.01 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +698.42 USD
最大連続損失: -366.49 USD

