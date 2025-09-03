시그널섹션
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 150 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
80 (46.78%)
손실 거래:
91 (53.22%)
최고의 거래:
50.01 USD
최악의 거래:
-51.15 USD
총 수익:
2 822.77 USD (300 812 pips)
총 손실:
-2 743.51 USD (276 537 pips)
연속 최대 이익:
17 (698.42 USD)
연속 최대 이익:
698.42 USD (17)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
73.93%
최대 입금량:
3.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
137 (80.12%)
숏(주식차입매도):
34 (19.88%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
35.28 USD
평균 손실:
-30.15 USD
연속 최대 손실:
11 (-366.49 USD)
연속 최대 손실:
-366.49 USD (11)
월별 성장률:
10.73%
연간 예측:
130.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
319.49 USD
최대한의:
1 186.97 USD (56.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.70% (1 186.97 USD)
자본금별:
10.24% (91.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_MRG 146
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_MRG -136
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_MRG -11K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.01 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +698.42 USD
연속 최대 손실: -366.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.