- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
74 (46.54%)
Negociações com perda:
85 (53.46%)
Melhor negociação:
50.01 USD
Pior negociação:
-51.15 USD
Lucro bruto:
2 563.23 USD (274 784 pips)
Perda bruta:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (698.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
698.42 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
71.91%
Depósito máximo carregado:
3.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
128 (80.50%)
Negociações curtas:
31 (19.50%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
34.64 USD
Perda média:
-29.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-366.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.49 USD (11)
Crescimento mensal:
-6.86%
Previsão anual:
-83.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
319.49 USD
Máximo:
1 186.97 USD (56.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.70% (1 186.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.24% (91.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|134
|USDJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|EURNZD_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|USDCHF_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-155
|USDJPY_MRG
|38
|CHFJPY_MRG
|36
|GBPJPY_MRG
|49
|EURNZD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|32
|AUDJPY_MRG
|26
|CADJPY_MRG
|28
|USDCAD_MRG
|-9
|NZDUSD_MRG
|-15
|USDCHF_MRG
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-13K
|USDJPY_MRG
|6.2K
|CHFJPY_MRG
|6.3K
|GBPJPY_MRG
|7.9K
|EURNZD_MRG
|1.8K
|EURJPY_MRG
|5.2K
|AUDJPY_MRG
|4.3K
|CADJPY_MRG
|4.6K
|USDCAD_MRG
|-1.3K
|NZDUSD_MRG
|-1.5K
|USDCHF_MRG
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.01 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +698.42 USD
Máxima perda consecutiva: -366.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
17
0%
159
46%
72%
1.02
0.38
USD
USD
30%
1:500