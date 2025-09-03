SinaisSeções
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
74 (46.54%)
Negociações com perda:
85 (53.46%)
Melhor negociação:
50.01 USD
Pior negociação:
-51.15 USD
Lucro bruto:
2 563.23 USD (274 784 pips)
Perda bruta:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (698.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
698.42 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
71.91%
Depósito máximo carregado:
3.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
128 (80.50%)
Negociações curtas:
31 (19.50%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
34.64 USD
Perda média:
-29.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-366.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.49 USD (11)
Crescimento mensal:
-6.86%
Previsão anual:
-83.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
319.49 USD
Máximo:
1 186.97 USD (56.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.70% (1 186.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.24% (91.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 134
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -155
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -13K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.01 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +698.42 USD
Máxima perda consecutiva: -366.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
