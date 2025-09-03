SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Brahmastra
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
159
Transacciones Rentables:
74 (46.54%)
Transacciones Irrentables:
85 (53.46%)
Mejor transacción:
50.01 USD
Peor transacción:
-51.15 USD
Beneficio Bruto:
2 563.23 USD (274 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (698.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
698.42 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
71.91%
Carga máxima del depósito:
3.49%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.05
Transacciones Largas:
128 (80.50%)
Transacciones Cortas:
31 (19.50%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
34.64 USD
Pérdidas medias:
-29.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-366.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.49 USD (11)
Crecimiento al mes:
-6.86%
Pronóstico anual:
-83.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
319.49 USD
Máxima:
1 186.97 USD (56.90%)
Reducción relativa:
De balance:
29.70% (1 186.97 USD)
De fondos:
10.24% (91.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 134
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG -155
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG -13K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.01 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +698.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -366.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
