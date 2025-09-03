СигналыРазделы
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
74 (47.13%)
Убыточных трейдов:
83 (52.87%)
Лучший трейд:
50.01 USD
Худший трейд:
-51.15 USD
Общая прибыль:
2 563.23 USD (274 784 pips)
Общий убыток:
-2 463.03 USD (248 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (698.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
698.42 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
70.64%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
126 (80.25%)
Коротких трейдов:
31 (19.75%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
34.64 USD
Средний убыток:
-29.68 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-366.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.49 USD (11)
Прирост в месяц:
-8.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
319.49 USD
Максимальная:
1 186.97 USD (56.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (1 186.97 USD)
По эквити:
10.24% (91.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 132
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -115
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -9.2K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.01 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +698.42 USD
Макс. убыток в серии: -366.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Brahmastra
150 USD в месяц
29%
0
0
USD
7.2K
USD
17
0%
157
47%
71%
1.04
0.64
USD
30%
1:500
