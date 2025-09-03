- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
74 (47.13%)
Убыточных трейдов:
83 (52.87%)
Лучший трейд:
50.01 USD
Худший трейд:
-51.15 USD
Общая прибыль:
2 563.23 USD (274 784 pips)
Общий убыток:
-2 463.03 USD (248 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (698.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
698.42 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
70.64%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
126 (80.25%)
Коротких трейдов:
31 (19.75%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
34.64 USD
Средний убыток:
-29.68 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-366.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.49 USD (11)
Прирост в месяц:
-8.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
319.49 USD
Максимальная:
1 186.97 USD (56.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (1 186.97 USD)
По эквити:
10.24% (91.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|132
|USDJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|EURNZD_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|USDCHF_MRG
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-115
|USDJPY_MRG
|38
|CHFJPY_MRG
|36
|GBPJPY_MRG
|49
|EURNZD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|32
|AUDJPY_MRG
|26
|CADJPY_MRG
|28
|USDCAD_MRG
|-9
|NZDUSD_MRG
|-15
|USDCHF_MRG
|23
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-9.2K
|USDJPY_MRG
|6.2K
|CHFJPY_MRG
|6.3K
|GBPJPY_MRG
|7.9K
|EURNZD_MRG
|1.8K
|EURJPY_MRG
|5.2K
|AUDJPY_MRG
|4.3K
|CADJPY_MRG
|4.6K
|USDCAD_MRG
|-1.3K
|NZDUSD_MRG
|-1.5K
|USDCHF_MRG
|1.9K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.01 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +698.42 USD
Макс. убыток в серии: -366.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
