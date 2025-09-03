信号部分
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
158
盈利交易:
74 (46.83%)
亏损交易:
84 (53.16%)
最好交易:
50.01 USD
最差交易:
-51.15 USD
毛利:
2 563.23 USD (274 784 pips)
毛利亏损:
-2 483.03 USD (250 537 pips)
最大连续赢利:
17 (698.42 USD)
最大连续盈利:
698.42 USD (17)
夏普比率:
0.03
交易活动:
71.91%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.07
长期交易:
127 (80.38%)
短期交易:
31 (19.62%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
34.64 USD
平均损失:
-29.56 USD
最大连续失误:
11 (-366.49 USD)
最大连续亏损:
-366.49 USD (11)
每月增长:
-6.92%
年度预测:
-83.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
319.49 USD
最大值:
1 186.97 USD (56.90%)
相对跌幅:
结余:
29.70% (1 186.97 USD)
净值:
10.24% (91.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 133
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG -135
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG -11K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.01 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +698.42 USD
最大连续亏损: -366.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
