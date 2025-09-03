- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
74 (46.83%)
亏损交易:
84 (53.16%)
最好交易:
50.01 USD
最差交易:
-51.15 USD
毛利:
2 563.23 USD (274 784 pips)
毛利亏损:
-2 483.03 USD (250 537 pips)
最大连续赢利:
17 (698.42 USD)
最大连续盈利:
698.42 USD (17)
夏普比率:
0.03
交易活动:
71.91%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.07
长期交易:
127 (80.38%)
短期交易:
31 (19.62%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
34.64 USD
平均损失:
-29.56 USD
最大连续失误:
11 (-366.49 USD)
最大连续亏损:
-366.49 USD (11)
每月增长:
-6.92%
年度预测:
-83.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
319.49 USD
最大值:
1 186.97 USD (56.90%)
相对跌幅:
结余:
29.70% (1 186.97 USD)
净值:
10.24% (91.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|133
|USDJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|EURNZD_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|AUDJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|USDCHF_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-135
|USDJPY_MRG
|38
|CHFJPY_MRG
|36
|GBPJPY_MRG
|49
|EURNZD_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|32
|AUDJPY_MRG
|26
|CADJPY_MRG
|28
|USDCAD_MRG
|-9
|NZDUSD_MRG
|-15
|USDCHF_MRG
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-11K
|USDJPY_MRG
|6.2K
|CHFJPY_MRG
|6.3K
|GBPJPY_MRG
|7.9K
|EURNZD_MRG
|1.8K
|EURJPY_MRG
|5.2K
|AUDJPY_MRG
|4.3K
|CADJPY_MRG
|4.6K
|USDCAD_MRG
|-1.3K
|NZDUSD_MRG
|-1.5K
|USDCHF_MRG
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.01 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +698.42 USD
最大连续亏损: -366.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
29%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
17
0%
158
46%
72%
1.03
0.51
USD
USD
30%
1:500