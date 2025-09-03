SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Brahmastra
Kurniadi Prasetio

Brahmastra

Kurniadi Prasetio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
75 (46.87%)
Verlusttrades:
85 (53.13%)
Bester Trade:
50.01 USD
Schlechtester Trade:
-51.15 USD
Bruttoprofit:
2 603.61 USD (278 822 pips)
Bruttoverlust:
-2 503.03 USD (252 537 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (698.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
698.42 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
71.91%
Max deposit load:
3.49%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
128 (80.00%)
Short-Positionen:
32 (20.00%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-366.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.49 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-9.40%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
319.49 USD
Maximaler:
1 186.97 USD (56.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.70% (1 186.97 USD)
Kapital:
10.24% (91.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 135
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
EURNZD_MRG 3
EURJPY_MRG 3
AUDJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCHF_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -114
USDJPY_MRG 38
CHFJPY_MRG 36
GBPJPY_MRG 49
EURNZD_MRG 7
EURJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 26
CADJPY_MRG 28
USDCAD_MRG -9
NZDUSD_MRG -15
USDCHF_MRG 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -9.2K
USDJPY_MRG 6.2K
CHFJPY_MRG 6.3K
GBPJPY_MRG 7.9K
EURNZD_MRG 1.8K
EURJPY_MRG 5.2K
AUDJPY_MRG 4.3K
CADJPY_MRG 4.6K
USDCAD_MRG -1.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
USDCHF_MRG 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.01 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +698.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -366.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 04:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
