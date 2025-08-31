- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
9 (32.14%)
損失トレード:
19 (67.86%)
ベストトレード:
4.35 USD
最悪のトレード:
-5.91 USD
総利益:
18.84 USD (1 880 pips)
総損失:
-49.97 USD (4 988 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.63 USD)
最大連続利益:
5.63 USD (2)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
16.39%
最大入金額:
31.28%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
14 (50.00%)
短いトレード:
14 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-1.11 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-2.63 USD
最大連続の負け:
5 (-18.81 USD)
最大連続損失:
-18.81 USD (5)
月間成長:
5.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.95 USD
最大の:
34.95 USD (69.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.45% (34.95 USD)
エクイティによる:
33.70% (13.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|13
|GBPUSD.s
|12
|NZDUSD.s
|2
|AUDUSD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.s
|-14
|GBPUSD.s
|-16
|NZDUSD.s
|1
|AUDUSD.s
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.s
|-1.4K
|GBPUSD.s
|-1.6K
|NZDUSD.s
|99
|AUDUSD.s
|-201
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.35 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.63 USD
最大連続損失: -18.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
For Trading Recap only
I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf
and mark a new start for my trading journey.
hope you all well and stay strong.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-61%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
16
0%
28
32%
16%
0.37
-1.11
USD
USD
68%
1:500