Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -61%
WeTrade-Live1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
9 (32.14%)
損失トレード:
19 (67.86%)
ベストトレード:
4.35 USD
最悪のトレード:
-5.91 USD
総利益:
18.84 USD (1 880 pips)
総損失:
-49.97 USD (4 988 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.63 USD)
最大連続利益:
5.63 USD (2)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
16.39%
最大入金額:
31.28%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
14 (50.00%)
短いトレード:
14 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-1.11 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-2.63 USD
最大連続の負け:
5 (-18.81 USD)
最大連続損失:
-18.81 USD (5)
月間成長:
5.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.95 USD
最大の:
34.95 USD (69.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.45% (34.95 USD)
エクイティによる:
33.70% (13.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.s 13
GBPUSD.s 12
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.s -14
GBPUSD.s -16
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.s -1.4K
GBPUSD.s -1.6K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.35 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.63 USD
最大連続損失: -18.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
