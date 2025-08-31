信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Project 50
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -61%
WeTrade-Live1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
28
盈利交易:
9 (32.14%)
亏损交易:
19 (67.86%)
最好交易:
4.35 USD
最差交易:
-5.91 USD
毛利:
18.84 USD (1 880 pips)
毛利亏损:
-49.97 USD (4 988 pips)
最大连续赢利:
2 (5.63 USD)
最大连续盈利:
5.63 USD (2)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
18.28%
最大入金加载:
31.28%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
14 (50.00%)
短期交易:
14 (50.00%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-1.11 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
5 (-18.81 USD)
最大连续亏损:
-18.81 USD (5)
每月增长:
5.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.95 USD
最大值:
34.95 USD (69.90%)
相对跌幅:
结余:
68.45% (34.95 USD)
净值:
33.70% (13.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.s 13
GBPUSD.s 12
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.s -14
GBPUSD.s -16
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.s -1.4K
GBPUSD.s -1.6K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.35 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.63 USD
最大连续亏损: -18.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

没有评论
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Project 50
每月30 USD
-61%
0
0
USD
21
USD
16
0%
28
32%
18%
0.37
-1.11
USD
68%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载