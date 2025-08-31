- 成长
交易:
28
盈利交易:
9 (32.14%)
亏损交易:
19 (67.86%)
最好交易:
4.35 USD
最差交易:
-5.91 USD
毛利:
18.84 USD (1 880 pips)
毛利亏损:
-49.97 USD (4 988 pips)
最大连续赢利:
2 (5.63 USD)
最大连续盈利:
5.63 USD (2)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
18.28%
最大入金加载:
31.28%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
14 (50.00%)
短期交易:
14 (50.00%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-1.11 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
5 (-18.81 USD)
最大连续亏损:
-18.81 USD (5)
每月增长:
5.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.95 USD
最大值:
34.95 USD (69.90%)
相对跌幅:
结余:
68.45% (34.95 USD)
净值:
33.70% (13.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|13
|GBPUSD.s
|12
|NZDUSD.s
|2
|AUDUSD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.s
|-14
|GBPUSD.s
|-16
|NZDUSD.s
|1
|AUDUSD.s
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.s
|-1.4K
|GBPUSD.s
|-1.6K
|NZDUSD.s
|99
|AUDUSD.s
|-201
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.35 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.63 USD
最大连续亏损: -18.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
For Trading Recap only
I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf
and mark a new start for my trading journey.
hope you all well and stay strong.
