Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -61%
WeTrade-Live1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
9 (32.14%)
Negociações com perda:
19 (67.86%)
Melhor negociação:
4.35 USD
Pior negociação:
-5.91 USD
Lucro bruto:
18.84 USD (1 880 pips)
Perda bruta:
-49.97 USD (4 988 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.63 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
16.39%
Depósito máximo carregado:
31.28%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
14 (50.00%)
Negociações curtas:
14 (50.00%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-1.11 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-2.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-18.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.81 USD (5)
Crescimento mensal:
5.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.95 USD
Máximo:
34.95 USD (69.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.45% (34.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.70% (13.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.s 13
GBPUSD.s 12
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.s -14
GBPUSD.s -16
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.s -1.4K
GBPUSD.s -1.6K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.35 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.63 USD
Máxima perda consecutiva: -18.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

Sem comentários
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
