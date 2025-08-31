시그널섹션
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 리뷰
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -69%
WeTrade-Live1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
30
이익 거래:
9 (30.00%)
손실 거래:
21 (70.00%)
최고의 거래:
4.35 USD
최악의 거래:
-5.91 USD
총 수익:
18.84 USD (1 880 pips)
총 손실:
-53.90 USD (5 381 pips)
연속 최대 이익:
2 (5.63 USD)
연속 최대 이익:
5.63 USD (2)
샤프 비율:
-0.32
거래 활동:
16.39%
최대 입금량:
31.28%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
15 (50.00%)
숏(주식차입매도):
15 (50.00%)
수익 요인:
0.35
기대수익:
-1.17 USD
평균 이익:
2.09 USD
평균 손실:
-2.57 USD
연속 최대 손실:
5 (-18.81 USD)
연속 최대 손실:
-18.81 USD (5)
월별 성장률:
-18.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.06 USD
최대한의:
35.06 USD (70.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.66% (35.06 USD)
자본금별:
33.70% (13.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD.s 14
EURUSD.s 13
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD.s -20
EURUSD.s -14
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD.s -2K
EURUSD.s -1.4K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.35 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5.63 USD
연속 최대 손실: -18.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeTrade-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
