- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
9 (30.00%)
손실 거래:
21 (70.00%)
최고의 거래:
4.35 USD
최악의 거래:
-5.91 USD
총 수익:
18.84 USD (1 880 pips)
총 손실:
-53.90 USD (5 381 pips)
연속 최대 이익:
2 (5.63 USD)
연속 최대 이익:
5.63 USD (2)
샤프 비율:
-0.32
거래 활동:
16.39%
최대 입금량:
31.28%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
15 (50.00%)
숏(주식차입매도):
15 (50.00%)
수익 요인:
0.35
기대수익:
-1.17 USD
평균 이익:
2.09 USD
평균 손실:
-2.57 USD
연속 최대 손실:
5 (-18.81 USD)
연속 최대 손실:
-18.81 USD (5)
월별 성장률:
-18.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.06 USD
최대한의:
35.06 USD (70.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.66% (35.06 USD)
자본금별:
33.70% (13.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|14
|EURUSD.s
|13
|NZDUSD.s
|2
|AUDUSD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.s
|-20
|EURUSD.s
|-14
|NZDUSD.s
|1
|AUDUSD.s
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.s
|-2K
|EURUSD.s
|-1.4K
|NZDUSD.s
|99
|AUDUSD.s
|-201
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.35 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5.63 USD
연속 최대 손실: -18.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeTrade-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For Trading Recap only
I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf
and mark a new start for my trading journey.
hope you all well and stay strong.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
17
USD
USD
18
0%
30
30%
16%
0.34
-1.17
USD
USD
69%
1:500