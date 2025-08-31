СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Project 50
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -61%
WeTrade-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
9 (32.14%)
Убыточных трейдов:
19 (67.86%)
Лучший трейд:
4.35 USD
Худший трейд:
-5.91 USD
Общая прибыль:
18.84 USD (1 880 pips)
Общий убыток:
-49.97 USD (4 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
18.28%
Макс. загрузка депозита:
31.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
14 (50.00%)
Коротких трейдов:
14 (50.00%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-1.11 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.81 USD (5)
Прирост в месяц:
5.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.95 USD
Максимальная:
34.95 USD (69.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.45% (34.95 USD)
По эквити:
33.70% (13.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.s 13
GBPUSD.s 12
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.s -14
GBPUSD.s -16
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.s -1.4K
GBPUSD.s -1.6K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.35 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.63 USD
Макс. убыток в серии: -18.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

Нет отзывов
