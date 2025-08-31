- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
9 (32.14%)
Убыточных трейдов:
19 (67.86%)
Лучший трейд:
4.35 USD
Худший трейд:
-5.91 USD
Общая прибыль:
18.84 USD (1 880 pips)
Общий убыток:
-49.97 USD (4 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.63 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
18.28%
Макс. загрузка депозита:
31.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
14 (50.00%)
Коротких трейдов:
14 (50.00%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-1.11 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.81 USD (5)
Прирост в месяц:
5.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.95 USD
Максимальная:
34.95 USD (69.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.45% (34.95 USD)
По эквити:
33.70% (13.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|13
|GBPUSD.s
|12
|NZDUSD.s
|2
|AUDUSD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|-14
|GBPUSD.s
|-16
|NZDUSD.s
|1
|AUDUSD.s
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|-1.4K
|GBPUSD.s
|-1.6K
|NZDUSD.s
|99
|AUDUSD.s
|-201
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.35 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.63 USD
Макс. убыток в серии: -18.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
For Trading Recap only
I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf
and mark a new start for my trading journey.
hope you all well and stay strong.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
16
0%
28
32%
18%
0.37
-1.11
USD
USD
68%
1:500