Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -61%
WeTrade-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
9 (32.14%)
Transacciones Irrentables:
19 (67.86%)
Mejor transacción:
4.35 USD
Peor transacción:
-5.91 USD
Beneficio Bruto:
18.84 USD (1 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-49.97 USD (4 988 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (5.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.63 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
18.28%
Carga máxima del depósito:
31.28%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
14 (50.00%)
Transacciones Cortas:
14 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.38
Beneficio Esperado:
-1.11 USD
Beneficio medio:
2.09 USD
Pérdidas medias:
-2.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-18.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
5.12%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.95 USD
Máxima:
34.95 USD (69.90%)
Reducción relativa:
De balance:
68.45% (34.95 USD)
De fondos:
33.70% (13.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.s 13
GBPUSD.s 12
NZDUSD.s 2
AUDUSD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.s -14
GBPUSD.s -16
NZDUSD.s 1
AUDUSD.s -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.s -1.4K
GBPUSD.s -1.6K
NZDUSD.s 99
AUDUSD.s -201
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.35 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeTrade-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

No hay comentarios
2025.12.25 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Project 50
30 USD al mes
-61%
0
0
USD
21
USD
16
0%
28
32%
18%
0.37
-1.11
USD
68%
1:500
