- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
-5.91 USD
Profitto lordo:
0.53 USD (53 pips)
Perdita lorda:
-24.82 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.24
Attività di trading:
17.62%
Massimo carico di deposito:
31.28%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.81 USD (5)
Crescita mensile:
-48.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.29 USD
Massimale:
24.29 USD (48.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.58% (24.29 USD)
Per equità:
33.70% (13.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|6
|EURUSD.s
|2
|AUDUSD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|-17
|EURUSD.s
|-5
|AUDUSD.s
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|-1.7K
|EURUSD.s
|-479
|AUDUSD.s
|-201
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -18.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
For Trading Recap only
I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf
and mark a new start for my trading journey.
hope you all well and stay strong.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-49%
0
0
USD
USD
26
USD
USD
5
0%
9
11%
18%
0.02
-2.70
USD
USD
49%
1:500