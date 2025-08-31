SegnaliSezioni
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Project 50

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
WeTrade-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
-5.91 USD
Profitto lordo:
0.53 USD (53 pips)
Perdita lorda:
-24.82 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.24
Attività di trading:
17.62%
Massimo carico di deposito:
31.28%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.81 USD (5)
Crescita mensile:
-48.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.29 USD
Massimale:
24.29 USD (48.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.58% (24.29 USD)
Per equità:
33.70% (13.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 6
EURUSD.s 2
AUDUSD.s 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s -17
EURUSD.s -5
AUDUSD.s -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s -1.7K
EURUSD.s -479
AUDUSD.s -201
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -18.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For Trading Recap only

I don't recommend following at all, its just my way to start a new leaf

and mark a new start for my trading journey.

hope you all well and stay strong.

Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 08:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 07:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.31 09:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 09:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 09:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 09:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
