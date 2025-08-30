- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
55 (96.49%)
損失トレード:
2 (3.51%)
ベストトレード:
200.50 USD
最悪のトレード:
-2.08 USD
総利益:
3 591.33 USD (11 742 pips)
総損失:
-3.41 USD (14 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 247.36 USD)
最大連続利益:
2 247.36 USD (23)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
2.24%
最大入金額:
5.94%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1724.96
長いトレード:
33 (57.89%)
短いトレード:
24 (42.11%)
プロフィットファクター:
1053.18
期待されたペイオフ:
62.95 USD
平均利益:
65.30 USD
平均損失:
-1.71 USD
最大連続の負け:
1 (-2.08 USD)
最大連続損失:
-2.08 USD (1)
月間成長:
13.70%
年間予想:
166.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.08 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.04% (1.33 USD)
エクイティによる:
10.87% (481.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
312%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
20
100%
57
96%
2%
1053.17
62.95
USD
USD
11%
1:500