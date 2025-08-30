SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NemyX Core V2 EA
Aung Kaung Htet

NemyX Core V2 EA

Aung Kaung Htet
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 312%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
55 (96.49%)
Negociações com perda:
2 (3.51%)
Melhor negociação:
200.50 USD
Pior negociação:
-2.08 USD
Lucro bruto:
3 591.33 USD (11 742 pips)
Perda bruta:
-3.41 USD (14 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 247.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 247.36 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
2.24%
Depósito máximo carregado:
5.94%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1724.96
Negociações longas:
33 (57.89%)
Negociações curtas:
24 (42.11%)
Fator de lucro:
1053.18
Valor esperado:
62.95 USD
Lucro médio:
65.30 USD
Perda média:
-1.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.08 USD (1)
Crescimento mensal:
13.70%
Previsão anual:
166.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.08 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.04% (1.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.87% (481.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +200.50 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 247.36 USD
Máxima perda consecutiva: -2.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Sem comentários
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.23 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 11:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 06:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 09:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
