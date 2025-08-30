- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
55 (96.49%)
Negociações com perda:
2 (3.51%)
Melhor negociação:
200.50 USD
Pior negociação:
-2.08 USD
Lucro bruto:
3 591.33 USD (11 742 pips)
Perda bruta:
-3.41 USD (14 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 247.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 247.36 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
2.24%
Depósito máximo carregado:
5.94%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1724.96
Negociações longas:
33 (57.89%)
Negociações curtas:
24 (42.11%)
Fator de lucro:
1053.18
Valor esperado:
62.95 USD
Lucro médio:
65.30 USD
Perda média:
-1.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.08 USD (1)
Crescimento mensal:
13.70%
Previsão anual:
166.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.08 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.04% (1.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.87% (481.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
312%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
20
100%
57
96%
2%
1053.17
62.95
USD
USD
11%
1:500